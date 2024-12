Sport.quotidiano.net - Bucci Dagli assist a Doctor J allo Sferisterio

Dal Nassau Coliseum di New York alla palestra dello. Dal titolo Aba – c’è stato un tempo durante il quale le leghe professionistiche, negli Stati Uniti, erano addirittura due, non solo la Nba – ai carneadi del campionato di Promozione. Più che un sogno, sembra un incubo. Quasi una storia fantastica, ma in negativo. E’ una storia vera, invece, che riguarda una vera leggenda Fortitudo, George, detto Ercolino. Il nostro nasce a New York il 9 luglio 1953 e quando finisce l’università, nel 1975, viene scelto dai Buffalo Braves che, in quegli anni, sono una delle franchigie Nba. Si è laureato in marketing al Manhattan College e, almeno inizialmente, preferisce il baseball al basket. Ma poi i canestri prendono il sopravvento anche se decide di non accettare le offerte della Nba.