Thesocialpost.it - Alpinisti dispersi sul Gran Sasso, ricerche interrotte: “Condizioni meteo proibitive”

Leggi su Thesocialpost.it

Duesulhanno trascorso la notte all’addiaccio, affrontando temperature estremamente rigide che hanno toccato i -10 gradi. L’allarme è stato lanciato per un 42enne e un 48enne bloccati lungo la via Direttissima del Cornode, a circa 2.700 metri di quota.Leggi anche: Duesul, è corsa contro il tempoSoccorsi ostacolati dal maltempoIl Soccorso Alpino e Speleologico e la Guardia di Finanza stanno cercando di raggiungere i due uomini, ma lerologiche stanno rallentando le operazioni. Alle ore 11:45 di lunedì 23 dicembre, i soccorritori hanno dichiarato che il maltempo persiste, complicato da accumuli di neve fresca e forti raffiche di vento.Sicurezza prioritaria per le squadre di soccorsoLe autorità hanno comunicato che si tenterà un nuovo avvicinamento non appena sarà possibile operare indi maggiore sicurezza per i soccorritori.