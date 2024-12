Ilrestodelcarlino.it - Smartsystem al giro di boa, un match da brivido

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il campionato dellaEssence Hotels Fano è giunto aldi boa. Ultima giornata con ilper i virtussini che saranno impegnati in trasferta a Prata di Pordenone oggi alle 17.30 contro l’ex capolista Tinet. Trattasi di una sfida tutta in salita che, però, i fanesi affronteranno dopo due successi consecutivi casalinghi: "Dopo le ultime prestazioni – afferma il martello tedesco Marks (foto) – siamo molto carichi. Prata, seconda a pari merito con Ravenna, gioca una bella pallavolo ed ilsarà molto difficile ma noi siamo in fiducia e possiamo giocarcela anche con le più forti". Nell’ultimo turno i pratensi sono caduti sul campo di Macerata, una sconfitta che non ha scalfito l’ottimo campionato fino ad ora giocato dai ragazzi di Di Pietro: "Assolutamente – continua l’attaccante biancorosso -, ma noi stiamo bene e vogliamo andare lì per giocarcela fino alla fine.