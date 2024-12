Oasport.it - LIVE Usyk-Fury, Mondiale pesi massimi 2024 in DIRETTA: attesa creata ad arte prima del match

Il 25 settembre 2021 l'ucraino strappò le corone WBA, IBF, WBO al britannico Anthony Joshua che poi regolò anche il 20 agosto 2022. Nel 2023 mandò al tappeto Daniel Dubois e poi il 18 maggio si impose su Fury, strappandogli la WBC e diventando così Campione del Mondo unico e indiscusso anche della categoria regina (ma dopo un mese dovette rendere vacante la cintura IBF). L'ucraino è il Campione Olimpico di Londra 2012 tra i massimi: in finale sconfisse il nostro Clemente Russo per 14-11. Oleksandr Usyk spegnerà 38 candeline il prossimo 17 gennaio, è nato a Sinferopoli (Ucraina) ed è alto 191 centimetri. Il ribattezzato The Cat è imbattuto da professionista (22 vittorie in altrettanti incontri disputati), è stato Campione del Mondo dei pesi leggeri tra il 2016 e il 2018 (alla fine del suo percorso in questa categoria era il padrone unico e indiscusso per tutte le sigle) ed è passato al piano superiore nel 2020.