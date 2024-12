Inter-news.it - Inter, guarda Stankovic jr! In Venezia-Cagliari vince premio MVP

Prestazione straordinaria di Filip, figlio di Deki, in. Il ragazzo è di proprietà dell', che in estate lo ha ceduto in prestito in Laguna. ERA ORA – Proprio in questa sede, circa due mesetti fa, si esortava mister Eusebio Di Francesco ad affidarsi a Filip, piuttosto che puntare perennemente sul combina guai .