Panorama.it - Germania: Il lupo solitario, gli alert sauditi ignorati. Una strage che poteva essere evitata

Si è aggravato il bilancio dell'attentato avvenuto lo scorso 20 dicembre al mercatino di Natale di Magdeburgo. Secondo quanto riportato dalla polizia tedesca, le vittime sono salite a cinque, tra cui un bambino, mentre il numero dei feriti ha raggiunto quota 205, con 41 persone in condizioni critiche. L’autore dellasecondo gli inquirenti ha «sfruttato le vie di fuga e di salvataggio per falciare le persone che l’attacco si è compiuto «in una finestra temporale di circa tre minuti». Il procuratore capo di Magdeburgo, Horst Walter Nopens, in conferenza stampa ha avanzato l’ipotesi che il movente dell'attentatore di Magdeburgo «potrebbel'insoddisfazione per il modo in cui i rifugiativengono trattati in». Ieri si è appreso che l’attentatore Taleb Jawad Hussein Al Abdulmohsen medico saudita, sarebbe risultato positivo al test antidroga condotto dopo il suo arresto inoltre è emerso che l’uomo è fuggito dall'Arabia Saudita nel 2006 dopostato accusato di stupro e implicato in altri gravi crimini.