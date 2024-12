Thesocialpost.it - Due dispersi sul Gran Sasso, è corsa contro il tempo

Sono in corso da ieri le ricerche di due escursionistisul, dove le condizioni meteo avverse e il forte vento in quota stanno ostacolando le operazioni di soccorso. Il vento, che supera i 100 km/h, rende impossibile l’utilizzo degli elicotteri, costringendo le squadre di soccorso a proseguire le ricerche a piedi.Le operazioni di soccorsoLe squadre coinvolte nelle operazioni sono composte da volontari del soccorso alpino e speleologico d’Abruzzo e dai militari del Soccorso alpino delle Fiamme gialle dell’Aquila. I soccorritori, nonostante le difficili condizioni meteo, stanno cercando di localizzare ia quota 2.400, all’interno della Valle dell’Inferno, sotto il Monte Aquila. Una delle persone potrebbe essere ferita, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli.