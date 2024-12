Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese, c’è la Samb: "Siamo pronti a giocarcela"

Previsto il tutto esaurito oggi al Polisportivo di Civitanova per il derby traenedettese, con fischio d’inizio in programma alle 15. Secondo stime forfettarie sono circa tremila i tagliandi venduti in prevendita. Civitanova e San Benedetto due città di mare ed entrambe rossoblù, tuttavia le due formazioni sono divise per qualità della rosa, morale e classifica. Lacapolista è reduce dalla nettissima vittoria sulla Fermana, la formazione di casa terzultima con alla spalle la sconfitta nel derby di Recanati costata la panchina al tecnico Sante Alfonsi.che, oltre allo squalificato Domizi, dovrà fare a meno anche dell’infortunato Padovani. Sarà il tecnico della Juniores Andrea Mercanti a guidare l’undici locale in questo match. L’allenatore potrebbe optare sempre per il 4-4-2, schierando grossomodo gli stessi interpreti dei turni precedenti, con possibili variazioni riguardanti l’assenza dal primo minuti di Esposito e i possibili impieghi di Macarof in mediana e Brunet in attacco.