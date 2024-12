Ilrestodelcarlino.it - Ciclone infernale alle Mayotte: “Il terrore, poi la devastazione”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 22 dicembre 2024 – E’ tornato a casa con un volo atterrato a Bologna venerdì sera dopo una settimana di paura, stenti, cibo introvabile, acqua razionata e tutto attorno ladelche ha raso al suolo le isolea nord del Madagascar. Roberto Manoli, che nella vita si divide tra Alfonsine e Rimini, oggi può sorridere, ma per giorni ha cercato una via d’uscita da un paradiso diventato un inferno. Manoli, facciamo un passo indietro al momento in cui è arrivato il. “Il fenomeno è stato sottovalutato. Inizialmente si pensava che avrebbe girato al largo delle isole, ma le previsioni sono cambiate. Io ero aper lavoro. Solo al rientro in hotel, verso le 17 ho visto il cartello che lanciava l’allarme per la mattina successiva. Il giorno seguente ho fatto colazione, poi il vento.