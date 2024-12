Superguidatv.it - Bianca Guaccero condurrà Dalla Strada al Palco con Nek: quando in tv

Leggi su Superguidatv.it

con Nek la quarta edizione di ‘al‘. Dopo aver conquistato la vittoria a Ballando con le Stelle, in coppia con Giovanni Pernice, la presentatrice torna alla guida di un programma sull’emittente pubblica. Vediamo insieme daandrà in onda.e Nek sono i conduttori dialCarisma, eleganza e tecnica.ha conquistato tutti durante il suo percorso a Ballando con le Stelle. La presentatrice, sinprima puntata, ha mostrato di aver un vero talento nel ballo ed è stata, da subito, la più votata dal pubblico sui social. In finale ha trionfato battendo la neo coppia formata da Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, terza è invece arrivata Federica Nargi con Luca Favilla.Per la, come dichiarato al momento di alzare la coppa, si tratta della prima vittoria della sua vita ma per lei, con il nuovo anno, arriva un’altra importante novità.