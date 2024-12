Oasport.it - Volley, Verona espugna Cisterna e torna alla vittoria in Superlega: Keita e Mozic risolutori

ha battutoper 3-0 (25-23; 25-18; 25-23) nell’anticipo della tredicesima giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. Gli scaligeri si sono imposti in trasferta dopo aver rincorso di un break nel primo set fino al 18-20 e aver recuperato da 3-7 nella seconda frazione, gestendo poi agevolmente la situazione nel terzo parziale e chiudendo così i conti con il massimo scarto nel pieno rispetto del pronostico della vigilia.Gli uomini di Rado Stoytchev sonoti al successo dopo la sconfitta rimediata settimana scorsa al tie-break contro l’imbattuta capolista Perugia e hanno così infilato l’ottava affermazione stagionale, riportandosi provvisoriamente al quarto posto in classifica con 25 punti all’attivo (a -1 da Piacenza a parità di incontri disputati, +2 su Civitanova che ha però giocato due partite in meno).