Pianetamilan.it - Virtus Entella, Gallo: “Milan Futuro da prendere con le pinze. Hanno talenti che …”

Leggi su Pianetamilan.it

Fabio, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il, in programma alle ore 15:00 di domenica 22 dicembre. Ecco, dunque, le sue parole. "È l’ultima partita del 2024 ma anche la prosecuzione di un percorso che abbiamo iniziato a luglio. Dobbiamo continuare a essere presenti in tutto quello che facciamo col massimo impegno e la massima determinazione consapevoli che andiamo ad affrontare un avversario dacon le. Serve sempre avere rispetto per l’avversario ma quello che a me preme è che la mia squadra sappia quello che deve fare. Ilha in rosa deiche nelgiocheranno ad altissimi livelli. Dobbiamo far valere la nostra esperienza, consapevolezza e voglia di continuare a far bene". "La squadra sta bene, mancherà ancora Castelli che per fortuna sconta l’ultima giornata di squalifica e Tiritiello che per noi è un giocatore importante.