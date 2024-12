Tyson Fury dominante al peso | 25 kg di vantaggio rispetto ad Usyk A Riyadh può essere decisivo il clinch

Leggi su Sportface.it

Nel 2006 agli Europei di pugilato di Plovdiv – conclusi con un bronzo – il 19enne Oleksandrera unmedio. Diciotto anni dopo l’ucraino dovrà difendere le cinture WBC, WBA, WBO dei pesi massimi con 25 kg in meno del suo rivale,, già sconfitto nel primo match per split decision. Alla Kingdom Arena diè già tutto pronto e alla vigilia del combattimento i due pugili si sono sottoposti alle operazioni di, interamente vestito sulla bilancia con tanto di pesante giacca di pelle, ha fatto registrare 127 kg, 8 in più del precedente match., anche lui vestito, si è fermato a 102 kg, poco in piùall’incontro dello scorso maggio.Oleksandr(left) lands a punch onduring the Heavyweight Championship fight at Kingdom Arena,. Picture date: Saturday May 18, 2024.