Terrore al mercatino Auto sulla folla è strage Preso il killer | è un saudita

"Sembrava di essere in guerra". L’uomo che gestisce un baracchino di hamburger parla tremando. "Quell’è corsa all’impazzata proprio davanti a me". E quello che stava al volante ha guidato a zig-zag, per colpire più persone. Ha lasciato una distesa di sangue, di morte, di feriti. L’orrore è tornato in Germania, di nuovo unnatalizio, un nuovo terribile attentato, tragicamente simile a quello del 19 dicembre 2016, quando l’islamista Anis Amri lanciò il suo Tiral mercato davanti alla chiesa della memoria di Berlino. Oggi le urla, le vittime e i feriti si sono contati a Magdeburgo, nella Sassonia-Anhalt, a meno di due ore d’dalla capitale. Il bilancio ufficiale è di due morti. Secondo il primo ministro del land, Rainer Haselhof, sono un adulto e un bambino. Le squadre di soccorso che a decine sono accorse al centro della città tedesco-orientale parlano di un numero di feriti che va "da 60 a 80", molti dei quali in condizioni definite "critiche" dai sanitari.