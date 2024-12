Risorse comuni Ue per difesa, Paesi Sud e frugali meno distanti

Leggi su Ildenaro.it

Saariselka (Finlandia), 21 dic. (askanews) – Aumentare le spese nellaè “necessario”, ma trovando delle soluzioni condivise a livello europeo per gravare ilpossibile sui bilanci statali. Un tema – quello dei finanziamenti– che anche per i” non è più tabù, a causa della minaccia russa e viste anche le dichiarazioni di Donald Trump, che sul contributo alla Nato deimembri batterà cassa. Così fonti italiane riassumono quanto emerso dal primo vertice Nord-Sud in Finlandia. Ospiti del premier finlandese Petteri Orpo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni; i primi ministri di Grecia Kyriakos Mitsotakis e di Svezia Ulf Kristeon e l’Alta rappresentante dell’Ue per la politica estera e la sicurezza Kaja Kallas, si sono incontrati a Saariselka, cittadina turistica della Lapponia 250 chilometri oltre il circolo polare artico e a 50 chilometri dal confine con la Russia, con cui la Finlandia condivide oltre 1.