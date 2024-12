Quotidiano.net - Progresso nella lotta al tumore al seno: l'efficacia del trastuzumab con deruxtecan

Nuovi progressi contro le forme più gravi delal, come quelle metastatiche o le forme iniziali più aggressive. Ad illustrare i passi avanti compiuti dalla scienza è il direttore del Dipartimento sviluppo nuovi farmaci all'Ieo di Milano e ordinario di Oncologia Medica all'Università di Milano, Giuseppe Curigliano, sulla base degli studi presentati a San Antonio, in Texas, al Congresso sulal. Il nuovo studio, Destiny06, pubblicato sul New England Journal of Medicine ha dimostrato l'dell'anticorpo coniugato al farmaco (con) contro un particolare sottotipo dialparticolarmente aggressivo, ovvero l'Her2-low. Una combinazione, anticorpo-farmaco che, spiega Curigliano "ha dato un controllo della malattia di oltre 14 mesi e una percentuale di risposta intorno al 60% che invece con la sola chemioterapia si è fermata al 30%".