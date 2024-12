Iltempo.it - Open Arms, Molteni: "È la dimostrazione che i clandestini si possono bloccare"

«Ho difeso il mio Paese, vincono la Lega e l'Italia»: queste le prime parole del vicepremier Matteo Salvini dopo la piena assoluzione nel processo. Abbiamo commentato la sentenza e i futuri sviluppi con il sottosegretario al Mit Nicola.Assolto perché il fatto non sussiste. Come ha detto l'avvocato Bongiorno non ci sono ma ci si poteva augurare di meglio? «Netta, chiara, precisa, senza dubbio fraintendimenti. È la giusta conclusione di 14 mesi che Matteo Salvini ha vissuto al Ministero dell'interno con impegno, fermezza, grande coraggio facendo quello che il popolo gli aveva chiesto,l'immigrazione clandestina. Dicevano che era impossibile ma lui, nel rispetto delle leggi interne e delle convenzioni internazionali lo ha fatto, dando dignità all'Italia e a un intero popolo.