Ilnapolista.it - Napoli squadra adulta: da applausi il primo tempo, Meret e la gestione della palla nel recupero

Leggi su Ilnapolista.it

: daile lanelSangue e merda, come la vita. Come i film capolavoro. E in più Santo: i tre punti sono tutti suoi. Almeno tre parate sontuose. Vere. Di quelle che se il portiere non ci arriva, il pallone va dritto in fondo alla rete. Ilbatte il Genoa 2-1 in una partita stranissima.a senso unico, colche sembrava stesse giocando contro unadi Serie C. E il secondoin cui i rossoblù sono apparsi trasformati. Hanno segnato subito e ilun po’ ha rinculato, un po’ ha avuto paura, un po’ non riusciva a ripartire. Ma ha tenuto. Grazie a, a un palo colpito da Balotelli. E agli ultimi cinque minuti – tutto il– che andrebbe trasmesso in video in tutte le scuole calcio d’Italia.