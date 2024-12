Ilgiorno.it - Milano, il rapinatore della collanina tradito dal berretto Gucci

Leggi su Ilgiorno.it

- “La cosa più brutta di questo episodio è il fatto che ero così felice di trascorrere una mattinata intera con mio nipote, e invece è stato costretto a subire e vedere tale violenza nei miei confronti”. Ore 9.55 del 24 luglio scorso, siamo in via Bianca Ceva. Matteo (nome di fantasia) è arrivato 48 ore prima dalla Sardegna per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme a figlia, genero e nipotino di 2 anni. Dopo una sosta al bar per fare colazione, nonno e bambino si incamminano verso un parchetto: “Venivamo sorpassati da due ragazzi, che mi sembravano un po’ sospetti, ma poi non gli ho dato peso e ho continuato nella stessa direzione”. Pochi metri dopo, però, i rapinatori entrano in azione: uno in particolare, il diciannovenne marocchino Ibrahim Ashtoti, si avventa sull’uomo e gli stringe un braccio attorno alla gola per depredarlo di una collana d’oro, per poi scappare con un complice.