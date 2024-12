Thesocialpost.it - Meloni e Von der Leyen: accordo su migranti e automotive, tensioni sull’agricoltura

Leggi su Thesocialpost.it

Giorgiaha incontrato Ursula von dera Bruxelles per affrontare alcuni dei dossier più critici per il governo italiano. Tra i temi centrali del colloquio, la crisi del settore automobilistico, le politiche migratorie e le preoccupazioni legate all’commerciale con il Mercosur.Settore auto: ipotesi di intervento sulle multe ambientaliUno dei punti principali dell’incontro è stato il sostegno al settoreeuropeo, messo a dura prova dai nuovi limiti sulle emissioni in vigore dal 2025. Von derha garantito che la Commissione interverrà già a gennaio, valutando possibili soluzioni per evitare che le sanzioni, stimate in circa 15 miliardi di euro, pesino su un comparto già in crisi.Le opzioni sul tavolo includono:La sospensione delle multe fino all’approvazione di un pacchetto normativo che potrebbe essere discusso al Consiglio europeo di marzo.