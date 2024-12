Lanazione.it - ’Mai più sola’ apre le porte: "Luogo d’aiuto e ascolto"

EMPOLI"Mai più sola". Una frase che risuona in testa, in quelle notti insonni che sembrano non finire mai. Se lo sono ripetute, ognuna chiusa nel proprio dolore, un gruppo di donne coraggio che ha scelto di mettere la propria esperienza a servizio di chi ha sofferto. "Non più sola", tre parole che sono diventate un’iniziativa a sostegno di chi si trova in difficoltà. La sede è stata aperta nei giorni scorsi grazie alla generosità di don Guido Engels, proposto di Empoli, che ha messo a disposizione un locale in piazzetta della Propositura al civico 3. "La volontà - raccontano le ideatrici del progetto - è dare a chi ne ha bisogno undi primoe di accoglienza. Una porta in più alla quale bussare quando si è sole e non si sa dove andare. E’ importante sentirsi accolti e trovare dall’altra parte qualcuno in grado di tendenti la mano".