Loreto missione a Roseto Bramante riceve il Teramo

Italservice, prima a braccetto con Matelica, chiude il 2024 con una trasferta complicata. Stasera (ore 20.30) i gialloblu fanno visita al. Gli abruzzesi hanno cambiato guida tecnica, puntando sul coach pesarese Stefano Foglietti, fresco ex di turno. Capitan Giorgio Broglia invita a fare attenzione: "Un avversario ostico, ci ha battuto in casa all’andata e dovremo fare un partitone per rifarci di quella brutta sconfitta. È una squadra con ottimi elementi, non stanno attraversando un buon momento, ma sicuramente il cambio di allenatore potrà dargli lo stimolo per fare meglio". Broglia ricorda cheviene da due successi consecutivi con Ozzano e Val di Ceppo: "Sono state due vittorie importantissime, sia in ottica primo posto ma soprattutto per quanto riguarda la seconda fase, visto che ci porteremo dietro i punti degli scontri diretti.