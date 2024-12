LIVE – Conegliano-Milano 25-23 16-9 | semifinale Mondiale per Club femminile 2024 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedidel Fivbperdi. Nuova sfida tra le due formazioni italiane, dopo la Supercoppa di fine settembre e la finale di Champions League dello scorso maggio (entrambe vinte dalle venete). Le pantere di Daniele Santarelli, vincitrici della Pool B grazie alle vittorie per 3-0 ottenute contro le brasiliane del Dentil Praiae, le vietnamite del Ninh Binh e le giapponesi del Kawasaki, vanno a caccia di un altro successo. Wolosz e compagne vogliono andare a giocarsi un’altra finale, confermando le aspettative della vigilia.La corazzata veneta, infatti, parte favorita, ma le meneghine di coach Stefano Lavarini non hanno alcuna intenzione di rimanere a guardare e vanno a caccia dell’impresa. Orro e compagne arrivano da due successi (contro le brasiliane del Gerdau Minas e le egiziane dello Zamalek) ed una sconfitta (contro le cinesi del Tianjin) ed ora non vogliono smettere di sognare.