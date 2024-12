La storia di Paola Pettinà, la falsa badante accusata di aver drogato e ucciso gli anziani in provincia di Vicenza

Leggi su Open.online

Oltre all’omicidio dell’81enne Imelda Stevan, per cui è finita in carcere, ci sono altre tre morti sospette sul caso di, lache nel vicentino avrebbe intossicato i suoi assistiti con dosi massicce di farmaci. Secondo quanto segnalano i giornalisti Bernardini e Neri sul Giornale disarebbero quattro in totale le morti sospette oltre ai tentati omicidi, tra cui quello dell’ex compagno. La donna somministrava alle persone che assisteva, spacciandosi per operatrice socio sanitaria, dosi massicce di Tavor, Xanax e Lorazepam. Moltifinivano in stato di incoscienza e, nel caso di Stevan, sopraggiungeva anche la morte. Orasi trova nel carcere di Montorio, con l’accusa di omicidio nei confronti dell’anziana Stevan. Per il gip potrebbe reiterare reati.