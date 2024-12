Linkiesta.it - La pena addolcita per De Pasquale e Spadaro, e le motivazioni inconsistenti dei giudici

Posso sbagliare, ma mi sembra di non aver letto nulla a proposito di un singolare profilo di curiosità emergente dalla sentenza del tribunale di Brescia che, qualche settimana fa, ha condannato i pubblici ministeri Fabio Dee Sergioper aver – lo diciamo in latino corrente – inguattato prove favorevoli agli imputati nel processo “Eni Nigeria”.Si tratta di questo. Quando ibresciani devono decidere, dopo aver concluso per la responsabilità degli imputati, quantaammollargli sulla groppa, ebbene spiegano che è opportuno addolcirla un po’ in ragione di attenuanti che assistono gli imputati, in particolare il fatto che essi sono incensurati e che, durante il processo, si sono comportati bene. Ottimo. Quando, poi, il tribunale si occupa del destino dellainflitta, spiega che è opportuno sospenderne condizionalmente l’applicazione.