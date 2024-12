Sport.quotidiano.net - Hockey indoor, giovanili matildee protagoniste a Bondeno

Ancora una domenica con tantoal PalaBonini di, questa volta sono scese in campo le formazioni Under14, maschile e femminile. La squadra maschile, condotta dalla coppia Ghisellini Guerzoni, ha affrontato il Cus Pisa, l’HC Riva e l’UHC Adige, in tre incontri ben disputati dai giovani matildei. Nel primo incontro, terminato 3-0 per, è stata, una gara impegnativa, aperta dalla doppietta del giovane Tassi, e condotta con diligenza dai giovani atleti bondesani, che hanno difeso ordinatamente il risultato. Il secondo incontro è stato sicuramente il più impegnativo per capitan Borghi & C, contro un HC Riva molto preparato, sia tecnicamente che fisicamente: 4-2 per i trentini il risultato finale, con reti di Mazzoni e Borghi per l’HC. Nel terzo incontro di giornata, contro i giovanissimi trentini dell’UHC Adige, mister Ghisellini ha schierato tutti i più giovani del gruppo, trovando tutte le conferme di cui era alla ricerca, in una gara a senso unico, terminata 12-1 per i matildei.