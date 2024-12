Lanazione.it - Gli impianti possono aprire. Manca solo lo skipass unico

La notizia è ufficiale: la seggiovia del "Cantore" e lo ski-lift a servizio della pista del "Crocicchio",essere aperte. Se c’è neve si scia anche nelle piste del versante senese dell’Amiata. Ieri, come aveva anticipato La Nazione, il sindaco di Abbadia San Salvatore, Niccolò Volpini, ha firmato le autorizzazioni. Se, come il tempo lascia sperare, ci sarà neve già da domani (non ci sono comunicazioni ufficiali) qualche pista potrebbe essere aperta. Ad iniziare da quella della Vetta, il campo scuola, che si trova nel punto più alto della montagna. Ieri, sotto l’aspetto meteorologico, è stata una giornata strana. Al mattino neve, poi nebbia, un po’ di pioggia. Nel pomeriggio il vento è cambiato la neve è iniziata a cadere in modo consistente. Ne sono caduti oltre dieci centimetri. Ma per sciare serve battere le piste.