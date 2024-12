Giornalettismo.com - Elon Musk cancella i cancelletti: addio agli hashtag su X

Leggi su Giornalettismo.com

Ne aveva parlato già diversi mesi fa, ma ora sembra essere pronto a mettere al bando (rendendoli non più funzionali al loro scopo) quel simbolo grafico che ha rappresentato – per anni – la vera innovazione introdotta da Twitter nel mondo dei social. Nelle scorse ore, infatti,si è scato contro l’utilizzo deglisu X, sottolineando come siano del tutto non funzionali alla piattaforma e che, oltretutto, siano anche “brutti”. Non c’è ancora una data di scadenza, ma nella risposta data dall’imprenditore sudafricano a un utente (che aveva interrogato il chatbot AI Grok sul tema) arriva una notizia che era evidente a tutti: da tempo, l’algoritmo di X non premia più l’indicizzazione per argomento basato sull’utilizzo dei “”.su X,vuole metterli al bando Eppure, la storia dell’utilizzo digitale degliè andata di pari passo con quella di Twitter.