Liberoquotidiano.it - "Ecco perché Salvini non andava processato, cos'è successo in Giunta": il retroscena di Gasparri

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il giorno dopo l'assoluzione di Matteosul caso Open Arms, Maurizioha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Il presidente dei Senatori di Forza Italia ha ricordato che, ai tempi in cui presiedeva laper le immunità, fu incaricato di preparare una relazione sul caso Open Arms. E in quel documento veniva mostrato ciò che è stato ufficializzato nella sentenza:ha agito da ministro dell'Interno nell'interesse della nazione. "Nella 18esima legislatura sono stato presidente dellaper le immunità parlamentari, che si occupò del casoministro dell'Interno. Di tre casi. Il caso della nave Diciotti, il caso della nave Open Arms, il caso nella nave Gregoretti. Per quanto riguarda Open Arms, io feci una relazione in. ho ritrovato anche le carte, che ho ovviamente nel mio ufficio.