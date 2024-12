Lanazione.it - Ecco i bozzetti ’diffusi’. Nella cappellina dell’ex Lucchesi

I “diffusi” “aprono” ufficialmenteospedaledi Pietrasanta. Con il taglio del nastro, in programma stamani alle 11, si conclude il percorso di recupero e rigenerazione del piccolo luogo di culto situato all’ingresso di via Capriglia, voluto dall’amministrazione comunale e iniziato nei primi mesi dell’anno per restituire alla città questo spazio carico di ricordi, sentimenti e speranze. L’allestimento che la direttrice del Museo dei, Chiara Celli, ha pensato per laè incentrato sulla celebrazione di spiritualità e senso di condivisione, con dodici elementi che si presentano come un convivio di opere d’arte sacra e contemporanea: la quiete infusa dalla presenza di un sacerdote, l’amore di Gesù per gli uomini, l’allegro incontro di tre donne raccontano il dialogo tra tradizione e modernità, trasformando ancora una volta la piccola cappella in un crocevia di memorie, un ponte tra passato e presente costruito sulla bellezza dell’arte.