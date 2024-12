.com - Eccellenza / Il K Sport Montecchio Gallo vince l’anticipo con l’Alma Fano

In gol, entrambi nella ripresa, Torelli e Peroni. Peroni con questo gol passa al comando della classifica marcatoriVALLESINA, 21 dicembre 2024 – Il Kin anticipo sbriga la pratica Almae si porta a due lunghezze dalla Maceratese.Le altre gare della prima giornata del girone di ritorno il 5 gennaio 2025. K-: Cerretani, Kalombo, Baruffi, Dominici, Andrea Nobili, Carta, Peroni, Torelli, Micchi, Magnanelli, Fiorani. All. Magi – A disp. Vitiello, Notariale, Cristian Nobili, Nastase, Sakaj, Pizzagalli, Guglielmo, Barattini, Di PollinaALMA JUVENTUS: Wangue, Allegrucci, Rovinelli, Rastelletti, Malshi, Saponaro, Bacekou, Saliou, Cissè, Del Moro, Fofana. All. Aiello – A disp. Tommasino, Serfilippi, Biagioni, Brunetti, Acunzo, Mattioli, MontellaARBITRO: Spadoni di PesaroRETI: 58? Torelli, 92? Peroni RISULTATI CLASSIFICA1^giornata girone ritorno 5 gennaio 2025 – K– Alma2-0 Torelli, Peroni (Spadoni di Pesaro), Chiesanuova – Atletico Mariner, Fabriano Cerreto – Urbino, Monte– Tolentino, Monturano – Montegranaro, Osimana – Matelica, Maceratese – Urbania, Portuali Dorica – SangiusteseClassifica: Maceratese 34, K* 32, Chiesanuova 29, Tolentino 26, Osimana 26, Urbania 25, Urbino 24, Montegranaro 22, Sangiustese 21, Monte20, Matelica 18, Monturano 16, Fabriano Cerreto 15, Portuali 14, Atletico Mariner 9,* 3*una partita in piùMARCATORI – Reti 8 – Peroni (K); reti 7 – Perpepaj (Montegranaro); reti 6: Cognigni (Maceratese), Bardeggia (Urbino), Jallow (Montegranaro), Altobello (Monturano); Alessandroni (Osimana), Lovotti (Tolentino) reti 5: Mongiello (Chiesanuova), Proietti Zolla (Fabriano Cerreto), Cirulli (Maceratese), Peluso (Fabriano Cerreto), Sbarbati (Chiesanuova) ©riproduzione riservataL'articolo/ Il Kconproviene da Lodella Vallesina.