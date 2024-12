Thesocialpost.it - Congo, 38 morti e cento dispersi: traghetto si ribalta sul fiume

INGENDE – Una tragedia di enormi proporzioni si è consumata sulBusira, nel nord-est della Repubblica Democratica del, dove ilmento di unsovraccarico ha causato la morte di almeno 38 persone e la scomparsa di altre, ancora disperse.L’incidente, avvenuto nella tarda serata di venerdì 20 dicembre, ha colpito un’imbarcazione che trasportava oltre 400 persone, principalmente commercianti che stavano tornando a casa per il Natale. Ilfaceva parte di un convoglio di imbarcazioni in viaggio nella regione. Solo venti sopravvissuti sono stati tratti in salvo, ha riferito il sindaco di Ingende, Joseph Kangolingoli, che ha descritto l’area come remota e difficile da raggiungere.Il problema del sovraccaricoSecondo le prime ricostruzioni, la causa del disastro sarebbe il sovraccarico del, una piaga ricorrente nei viaggi fluvialilesi.