Ilgiorno.it - Codogno, la Raccolta Lamberti affidata a una curatrice: avrà l’incarico di catalogare le opere e rilanciare la pinacoteca

(Lodi), 21 dicembre 2024 – Lo scrigno della città ha una nuova: lad’Arte, autentico gioiello aperto nel 1973 e che ospita centodi artisti straordinari come Novello, Giorgio Belloni, Pietrasanta, Bertamini, è da alcune settimane stataalla competenza e professionalità di Elena Lissoni, storica dell’arte,di collezioni, collaboratrice scientifica. È stato il cda della Fondazione a nominarla dopo 50 anni circa di mandato dell’uscente Emilio Gnocchi. Ora all’esperta, che proprio in questi mesi per conto del Comune dista curando un progetto di riscoperta e valorizzazione del pittore Belloni, spetterà il compito, arduo ma stimolante, di garantire un futuro allasia in termini di accessibilità che di riordino del suo patrimonio.