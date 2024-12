Cinemaserietv.it - Blake Lively accusa Justin Baldoni di molestie sessuali sul set, ma lui replica: “Tutto falso”

, celebre attrice di Gossip Girl e Un piccolo favore, ha presentato un’formale contro, regista e co-protagonista del film It Ends With Us, citandolo pere calunnia continuata. Secondo documenti legali ottenuti da importanti testate come il New York Times e TMZ,sostiene di aver subito “gravi stress emotivi” a causa del comportamento di, descritto come altamente inappropriato sul set del film.La denuncia include e riporta episodi specifici, come la condivisione di video e immagini di donne nude in presenza di, commenti sul suo peso, menzioni delle sue vicende personali, incluse quelle legate alla morte del padre, e riferimenti espliciti ai genitali di membri del cast e della troupe e alla dipendenza dal sesso diA causa di questo clima tossico,avrebbe chiesto una riunione di emergenza sul set, in cui sarebbe stato chiesto adi interrompere questi comportamenti, richiedendo altresì l’impegno a non inserire scene di sesso o rappresentazioni di orgasmi femminili in misura maggiore a quanto previsto dalla sceneggiatura del film, nella versione approvata daprima dell’inizio delle riprese.