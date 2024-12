Anteprima24.it - Adduzione idrica e privatizzazione, giunta De Luca blinda statuto Spa mista: respinte osservazioni

Tempo di lettura: 3 minutiGrande, la Regione Campania non arretra sulla. Non subirà modifiche lodella Grandi Reti Idriche Campane S.p.A. Ovvero la costituenda societàpubblico/privata, a maggioranza di partecipazione pubblica, varata dallaDea luglio scorso. Anche dopo la consultazione pubblica preventiva, prevista dalla legge. Una procedura riservata alledi cittadini, imprese, associazioni. E che precede la discussione in Consiglio regionale. A chiarirlo è una delibera didel 21 novembre, in procinto di approdare in commissione. L’atto richiama la delibera del 25 luglio, relativa alla gestione della Grandeprimaria. Si tratta del passaggio dell’acqua dal punto di prelievo ai serbatoi, prima dell’immissione nella rete di distribuzione.