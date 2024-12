Quotidiano.net - Zelensky all'UE: Sostegno cruciale per l'Ucraina contro Putin e prospettive di pace

"Un pazzo, un nazista". Solo parlando di Vladimiril presidente ucraino Volodymyrabbandona gli strumenti della diplomazia. Al vertice dei leader dell’Unione europea – dove sono stati messi sul piatto per Kiev 18,1 miliardi di euro come contributo europeo alle esigenze di bilancio, militari e di ricostruzione, sostenuti dalle entrate derivate dai beni russi congelati – la posta in gioco è quella delall’e lerealistiche di un piano di, né più né meno. E allora i temi non possono che essere quelli delle garanzie di sicurezza per il Paese aggredito e – con lo sguardo proiettato verso il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca – quello,, di mantenere l’unità d’intenti tra Usa ed Europa: "Io credo che le garanzie di sicurezza europee non saranno sufficienti: per noi la vera garanzia, ora o nel futuro, è la Nato.