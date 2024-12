Lanotiziagiornale.it - Via libera della Camera alla Manovra di mance che sbatte la porta ai fragili

Riceve il primo viala terzadi bilancio del governo Meloni blindata dfiducia, con 204 voti a favore e 110 contrari. Unasegnata da stop and go, riunioni di maggioranza e confronti accesi con l’opposizione, maxi-emendamenti ritirati e poi spacchettati e svariate riformulazioni di governo e relatori. Un balletto indecente che giovedì è terminato con l’approdolegge di Bilancio nell’aula di Montecitorio. Un approdo accompagnato dal caos. La seduta, convocata per le ottomattina, era stata subito sospesa: nessun rappresentante del governo era presente.Ieri l’atto finale con l’ok di Montecitorio e l’ultima distribuzione ditte, tra le protese delle opposizioni e le fibrillazioni in maggioranza. Partiamo da queste ultime. La maggioranza si divide sull’ordine del giorno presentato ddem Simona Bonafè