Vesuvius film festival serata finale al Teatro Mattiello di Pompei | ecco tutti i premiati

Il(www..it) è un concorso cinematografico realizzato in partenariato con il Parco Nazionale del Vesuvio, promosso dall’Associazione Arteggiando con la partecipazione e il patrocinio della Fondazione Ente Ville Vesuviane e dell’Osservatorio Vesuviano, gemellato con Word Academy of BioMedical Sciences and Technologies di Parigi e Dante Alighieri Society di Toronto, in collaborazione con Corpo Diplomatico Consolare di Napoli Campania; Anildd – Associazione Nazionale Invalidi del Lavoro, Università Popolare Cattolica di “Montemurro D’Ippolito”. Obiettivo delè veicolare, attraverso la cultura dell’immagine, messaggi di salvaguardia ambientale e recupero della storia e cultura del territorio, tramite un vivace confronto tra professionisti del settore cinematografico ed esponenti del mondo giovanile ed associativo, sollecitando la formazione di nuove generazioni di registi.