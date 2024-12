Tvzap.it - Terremoto in Italia questa mattina: la zona colpita dal sisma

Una scossa didi 2.4 di magnitudo si è registratanel nostro paese. Per fortuna non si registrano danni a persone o cose, ma la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione. (Continua.)Leggi anche: Ragazza di 16 anni muore nella vasca da bagnoLeggi anche:in: è successo poco fain, scossa di magnitudo 2.4Una scossa di magnitudo 2.4 è stata registrata staalle 7:40 ad una profondità di 18 chilometri. La scossa è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Considerata la lieve intensità del, per fortuna non sono stati registrati danni a cose o persone, ma la scossa è stata avvertita dalla popolazione. Ilsi è verificato in unaad alto rischio sismico.