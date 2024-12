Biccy.it - Spiegazione di Fedez sul suo stato Sarà Sanremo: “Se ero triste?”

Carlo Conti e Alessandro Cattelan mercoledì scorso hanno condotto in coppiae oltre a scegliere i finalisti tra i giovani hanno accolto i big, che hanno svelato i titoli dei loro brani. Quando è entrato in scenaè sembrato, o comunque poco a suo agio sul palco, tanto che molti fan si sono preoccupati. Il cantante è anche uscito dall’entrata ed èaccompagnato da Carlo Conti. La madre del rapper ha dichiarato che non è successo nulla di grave, ma ha poi aggiunto che non avrebbe detto altro. Dopo aver sentito le ipotesi di giornalisti e fan e le indiscrezioni di fonti più o meno vicine al cantante, poco fa èa dare unadurante una diretta Instagram.Federico ha dichiarato che in realtà non era(e nemmeno sotto psicofarmaci), ma che semplicemente ha avuto qualche problema a livello di relazioni, in ogni caso situazioni che nulla hanno a che fare con il Festival dio la musica in generale.