Lanazione.it - Regali di Natale dai ragazzi del Galilei Artiglio ai piccoli dell'ospedale Versilia

Leggi su Lanazione.it

Aia pediatria, idili portano gli studenti del. È stata una mattinata emozionante quella di ieri all’dove sono stati consegnati ai pazienti del reparto di pediatria i doni accuratamente scelti e impacchettati dagli alunni’istituto tecnico cittadino. Giocattoli, libri, pennarelli e balocchi per donare un sorriso aieroi del. "È stato un momento davvero bello – spiega la professoressa Carmela Novellini -: con una delegazione disiamo saliti in pediatria per portare un po’ di gioia a chi deve stare inanche durante le feste natalizie. Oltre ai giochi, il gruppo artistico’inclusione ha creato e donato anche degli angioletti fatti a mano". Ma il gesto di solidarietà non finisce qui, infatti è stato inaugurato anche il presepe delper il nosocomio cittadino.