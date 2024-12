Metropolitanmagazine.it - Paul McCartney e Ringo Starr: gli ex Beatles di nuovo insieme sul palco

Ieri seraha concluso la serie di date del 2024 del tour Got Back all‘O2 di Londra, tenendo il suo ultimo concerto dell’anno. Per chiudere in bellezza, il cantautore ha deciso di fare un regalo al suo pubblico, invitando sul. I due exsi sono riuniti per suonaredue vecchi successi della band, per la felicità dei fan presenti al live. Al momento dei bis, Sirha annunciato la gradita sorpresa: «Portate sulil potente, l’unico e solo Mr!». Il batterista e padrone di casa si sono scatenati sulle note di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band e di Helter Skelter, mandando in visibilio la folla. Congedandosi,ha salutato l’arena con queste parole: «Ora me ne vado, ma ho avuto una grande serata, vi amo tutti, specialmente quest’uomo».