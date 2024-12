Oasport.it - Pattinaggio artistico: Conti-Macii si impongono nello short delle coppie agli italiani. Secondi Ghilardi-Ambrosini

Gerarchie rispettateprogram, segmento conclusivo della seconda giornata di competizioni dei Campionati2024 di, rassegna in fase di svolgimento a Varese, precisamente presso l’Acinque Ice Arena. Dopo una performance scevra di sbavature a imporsi sono stati infatti Sara-Niccolò, i quali hanno regolato di sei punti i diretti avversari Rebecca-Filippo.Buona prova per gli azzurri seguiti da Barbara Luoni, capaci di raccogliere un grado di esecuzione positivo in tutti e sette gli elementi presentati, in cui hanno ricevuto il massimo del livello in quasi tutti quelli a chiamata, fatta eccezione per la spirale, di livello 3. Ottimo in tal senso il triplo twist, così come il triplo rittberger lanciato e il piatto forte della casa, il triplo salchow in parallelo.