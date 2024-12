Ilfattoquotidiano.it - Paolo Cognetti: ‘La popolarità ha un prezzo significativo’: bruschi cambi di vita scuotono l’identità personale

Il successo e lafanno male? Sì, se avvengono improvvisamente e per questobruscamente il proprio senso di identità.Unamento improvviso, anche positivo, come una vincita, un successo e unarepentini, creano una discontinuità nella propria immagine di sé e minano il proprio equilibrio psicologico. La solidità e la stabilità dell’immagine che abbiamo di noi stessi (positiva o negativa) è un bisogno umano. Dobbiamo continuamente avere la sensazione di essere qualcuno e di sapere bene chi è quel qualcuno. Un senso di identitàstabile e definito, in cui cioè si è consapevoli delle proprie caratteristiche, permette di percepirsi e valutarsi in modo costante nel tempo. Aspetto fondamentale date la mutevolezza e l’imprevedibilità delle vicende della