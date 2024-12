Inter-news.it - Palmeri: «Arnautovic, l’interesse del Torino si è fermato. Pista per gennaio? Ipotesi»

Leggi su Inter-news.it

Tancredisi è pronunciato in merito al calciomercato invernale dell’Inter, che oscilla tra la possibile cessione di Markoale un potenziale acquisto in attacco. IL COMMENTO – Tancrediha parlato a Sportitalia della situazione legata al mercato invernale dell’Inter, con Markoal centro delle voci relative a una possibile .Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «delsi èper»)© Inter-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati