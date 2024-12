Panorama.it - Open, la Cartabia rottama le accuse a Renzi: «Gli elementi non bastano»

Al momento della lettura del dispositivo con l’annuncio del proscioglimento per l’intero Giglio magico di Matteo, extore compreso, in aula è scoppiato il tripudio, tanto che un cronista di giudiziaria di lungo corso ha commentato: «Un’esultanza come per un gol di Kean contro la Juventus». Un legale è addirittura uscito dall’aula urlando: «Tutti prosciolti!». E fuori, in rappresentanza del Giglio magico che fu c’era il senatore Francesco Bonifazi, pure lui passato dalle forche caudine di un’accusa di finanziamento illecito (a Roma), e, poi, assolto. Gli avvocati, che si sono fatti immortalare dai cronisti in una foto di gruppo («Ci mancava che ci facessero mettere un po’ in piedi e un po’ accosciati» ironizza un legale), hanno perso il fair play davanti al procuratore aggiunto Luca Turco, lasciato solo in questo momento professionalmente non facile.