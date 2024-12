Quotidiano.net - Olaf Scholz risponde a Elon Musk: libertà di opinione anche per i multimiliardari

"C'è ladi, che valeper i. Madisignificapoter dire cose che non sono giuste e che non contengono buoni consigli politici". Lo ha detto il cancelliere tedescoin conferenza stampa a Berlino, secondo quanto riporta la Dpa,ndo alle domande dei giornalisti sull'endorsement diall'AfD, definita dal ceo di Tesla "l'unica speranza per salvare la Germania".ha sottolineatoche i partiti democratici tedeschi la vedrebbero tutti in modo diverso.