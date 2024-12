Lanazione.it - Marinaio contro Berlusconi: “Mi bocciarono una ricetta e decisi di andarmene”

Leggi su Lanazione.it

Viareggio (Lucca), 20 dicembre 2024 – Il cellulare che suona, le richieste sui social che si moltiplicano. Giacomo Canale, 47anni, ex cuoco e oggi direttore di macchina sugli yacht, si è trovato proiettato in una notorietà non voluta. È lui che ha avviato causaPier Silvioper inquadramenti non adeguati e straordinari non percepiti negli oltre 10 anni di lavoro da chef: la richiesta di 700mila euro è destinata a toccare il milione con rivalutazione interessi. Chi è l’uomo che chiede un risarcimento a Pier Silvio: la storia di Giacomo Canale Quando nasce il rapporto con la famiglia? “Nel 1994 mio fratello era steward sul ‘Principessa vai via’ di Silvioe fui chiamato nell’equipaggio: avevo 17 anni e sono rimasto fino al momento in cui fu venduta a Ennio Doris.