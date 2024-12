Iltempo.it - L'ultimo scontro tra accusa e difesa. Open arms infiamma l'aula bunker

In un'carica di tensione al carcere Pagliarelli di Palermo, si è consumato un vero e proprio duello verbale al processo, con il leader della Lega, Matteo Salvini, sottoper sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per gli eventi dell'agosto 2019. La procuratrice aggiunta Marzia Sabella e l'avvocato Giulia Bongiorno hanno dato vita a un botta e risposta che ha lasciato tutti col fiato sospeso. Marzia Sabella ha chiuso le repliche dell'con un discorso che ha scosso l'. "Non confondiamo i numeri. La capienza massima è una cosa, la capacità reale per i servizi a bordo dellaè un'altra, solo per 19 persone, l'equipaggio. Immaginate 147 anime stretti in uno spazio pensato per pochi”. “Ma qui c'è di più - ha aggiunto il pm: questa nave ha ottenuto l'accesso alle nostre acque per ordine giudiziario, con un accordo di distribuzione già stabilito e senza minacce alla sicurezza nazionale.