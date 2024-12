Butac.it - Le profezie, l’astronomia e la fuffa religiosa

Ci avete segnalato un articolo di qualche mese fa apparso su un sito legato ai provita americani, LifeSite, articolo che in inglese si intitola:Astronomer discovers extraordinary prophecy about the popes in cloak of Our Lady of GuadalupeIn italiano:Un astronomo scopre una straordinaria profezia sui papi nel mantello della Madonna di GuadalupeQuando vediamo collegamenti tra scienza e religione sentiamo sempre la necessità di andare a fare adeguate verifiche; oltretutto ci eravamo già occupati della Madonna di Guadalupe qualche tempo fa. La prima cosa che notiamo nell’articolo è che l’astronomo che avrebbe fatto la scoperta è un italiano, Alessandro Massano, che secondo quanto si evince dal testo lavorerebbe presso l’Osservatorio Astronomico di Alpette a Torino. In realtà da quanto capiamo dai suoi profili social Massano nella vita non fa l’astronomo, ma questo non significa che non possa essersi laureato nella materia.